Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Verlusten

11.07.25 09:22 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 98,62 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 98,62 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,49 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,73 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 129.146 Novartis-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 3,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,00 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 29.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,90 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,67 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte USA und Schweiz offenbar vor Handelsdeal - Pharma-Zölle könnten abgewendet werden

