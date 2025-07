Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 96,34 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 96,34 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 96,82 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,40 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 839.720 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,00 CHF aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,90 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,34 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient

Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte

USA und Schweiz offenbar vor Handelsdeal - Pharma-Zölle könnten abgewendet werden