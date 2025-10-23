Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag leichter

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 104,52 CHF ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 104,52 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 103,96 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,10 CHF. Bisher wurden heute 98.037 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 106,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,14 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,25 CHF an.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11,61 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,95 USD fest.

