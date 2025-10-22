Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 104,82 CHF nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 104,82 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,90 CHF an. Bei 104,24 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 369.915 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 106,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,63 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,61 Mrd. CHF – ein Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

