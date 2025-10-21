DAX24.314 +0,2%Est505.695 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.262 -2,2%
Aktie im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit Aufschlag

21.10.25 12:05 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 104,32 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
104,50 CHF 0,36 CHF 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 104,32 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,86 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 104,62 CHF. Zuletzt wechselten 366.336 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 106,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 28,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,25 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
10:36Novartis BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
