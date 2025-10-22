Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag im Minusbereich

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 104,40 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 104,40 CHF ab. Bei 104,14 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,24 CHF. Bisher wurden heute 92.500 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 28,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,95 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

