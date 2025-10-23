DAX24.192 +0,2%Est505.667 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.879 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1613 ±-0,0%Öl65,50 +1,8%Gold4.151 +1,4%
Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag verlustreich

23.10.25 16:08 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 104,40 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
104,46 CHF -0,40 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 104,40 CHF nach. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 103,96 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 104,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 884.651 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 106,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 22,32 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,61 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,95 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 10 Jahren verdient

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen