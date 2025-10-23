Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag verlustreich

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 104,40 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 104,40 CHF nach. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 103,96 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 104,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 884.651 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 106,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 22,32 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,61 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,95 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

