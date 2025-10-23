DAX24.100 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Aktienkurs aktuell

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

23.10.25 12:04 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 104,70 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
104,82 CHF -0,04 CHF -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 104,70 CHF abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 103,96 CHF. Bei 104,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 427.433 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 106,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 10 Jahren verdient

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

