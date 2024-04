Kaufempfehlung

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 90 auf 110 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

In Deutschland habe 2024 mit der verpflichtenden Einführung des E-Rezepts eine neue Ära für Online-Apotheken begonnen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Inzwischen machten E-Rezepte über 80 Prozent aller verschriebenen Rezepte aus und seit dieser Woche sei DocMorris die erste Online-Apotheke, die den vereinfachten volldigitalen Einlöseweg via App (eHealth-CardLink-Lösung) anbiete. Der Experte geht nun für das Unternehmen von deutlich steigenden Marktanteilen aus für die kommenden Jahre aus.

Die Aktie von DocMorris gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 4,31 Prozent auf 84,75 CHF.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)