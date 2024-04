Online-Apotheke

Die Online-Apotheke DocMorris kann mit ihrer Einlöse-App für das E-Rezept starten.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen den Prozess für die Produkt- und Anbieterzulassung für die volldigitale Einlösung von E-Rezepten über die elektronische Gesundheitskarte erfolgreich abgeschlossen und von der zuständigen Behörde, der Nationalen Agentur für Digitale Medizin (Gematik), die entsprechende Zulassung erhalten.

"Das E-Rezept hat das traditionelle rosa Papierrezept mittlerweile weitgehend abgelöst. Rund 70 Prozent aller Verordnungen werden in Deutschland bereits elektronisch ausgestellt. Aber es gab bisher keinen einfachen volldigitalen Einlöseweg, der mobil von überall funktioniert. Das ändert sich jetzt. Wir sind der erste zugelassene Anbieter für eine eHealth-CardLink-Lösung", sagte DocMorris-CEO Walter Hess.

DocMorris steigt nach Zulassung E-Rezept-Lösung zeitweise - Redcare auch

Die DocMorris-Aktien haben am Mittwoch von der Zulassung für eine einfache Einlösung von E-Rezepten per elektronischer Gesundheitskarte in Deutschland profitiert. Ihr Kurs kletterte via SIX zunächst, fällt zuletzt aber um 2,96 Prozent auf 90,15 Franken nach oben. Im Sog legte auch die Papiere der im MDAX notierten Konkurrentin Redcare Pharmacy zu, und zwar via XETRA um 1,86 Prozent auf 142,10 Euro zu.

Die Schweizer Versandapotheke DocMorris will durch die Zulassung deutlich stärker von der seit Jahresbeginn verpflichtenden Einführung des E-Rezepts in Deutschland profitieren. Rund 70 Prozent aller Rezepte würden bereits elektronisch verschrieben. Bisher habe für Online-Apotheken aber der volldigitale Weg gefehlt. Auch Redcare rechnet sich umso bessere Geschäfte durch die Einführung des E-Rezepts aus.

