Die Anzahl der Überweisungen nach Lateinamerika stieg zuletzt enorm an. Um die grenzüberschreitenden Transaktionen in Zukunft mit Hilfe der Blockchain zu verbessern, veröffentlichte der Kreditkartenanbieter MasterCard ein Whitepaper.

• Rasanter Anstieg der Überweisungen in Lateinamerika

• Überweisungen als Einkommensquelle

• Trend weg von Bargeld und hin zu digitalen Überweisungen





Stärkung der finanziellen Situation

In den vergangenen Jahren sei laut MasterCard ein enormes Wachstum der Überweisungen nach Lateinamerika verzeichnet worden. Rund 146 Milliarden US-Dollar seien im Jahr 2022 dorthin überwiesen worden, damit habe sich die Summe in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Angaben der Vereinten Nationen zufolge erhält jeder zehnte Lateinamerikaner Überweisungen, deren Ursprung sich im Ausland befindet; man spricht dabei von grenzüberschreitenden oder internationalen Überweisungen. Diese Massen will der Kreditkartenanbieter MasterCard nun mittels eines Blockchain-basierten Überweisungsdienstes bewältigen, der große Mengen leicht abarbeiten könne. Die Idee dahinter: Eine stärkere finanzielle Einbindung der Region führe zu Wirtschaftswachstum und lindere die Armut, da internationale Überweisungen eine wichtige Einkommensquelle darstellen, so MasterCard.

Probleme der Infrastruktur

Um die digitale Überweisung weiter zu verbreiten, müssen jedoch einige Aspekte bedacht werden. Beispielsweise gaben im Bericht "MasterCard Borderless Payment 2023" mehr als ein Drittel der Befragten an, zu Hause nur begrenzt auf das gesendete Geld zugreifen zu können. Fast jeder Vierte müsse einen weiten Weg hinter sich bringen, um das Geld zu erhalten. Die dünne Infrastruktur in Lateinamerika zeige sich zum Beispiel in "mangelnder 4G-Abdeckung, geringer Smartphone-Durchdringung und Fehlen von Banken oder Überweisungshändlern". Die Konsequenz seien "finanzielle und digitale Ausgrenzung sowie die unterentwickelte finanzielle und digitale Infrastruktur" der Region, so MasterCard. Wo diese Probleme jedoch geringer wurden, stieg die Nutzung digitaler Überweisungen an. Dieser Trend sei auch weiterhin zu erwarten. Bis 2026 sollen zusätzliche 20 Milliarden US-Dollar zum Überweisungsvolumen hinzukommen. Neben Fintechs und digitalen Geldbörsen seien auch Blockchain-Überweisungen Grund für die Veränderung der Situation vor Ort.

Großes Potenzial von Blockchain-Überweisungen

"Mit neuen Kanälen wie USDC können wir Geld schneller bewegen, was letztlich zu zusätzlicher Liquidität für unser tägliches globales Geschäft führt", erklärte auch Luther Maday, Leiter der Abteilung Fintech-Strategie und -Innovation bei MoneyGram laut "Cointelegraph". Doch MoneyGram ist nicht der einzige Krypto-Akteur in Lateinamerika. Auch Binance und MasterCard selbst spielen mit. Dennoch scheint Lateinamerika noch nicht bereit, um das große Potenzial der Blockchain-Überweisungen vollends auszuschöpfen. MasterCard empfiehlt im Bericht zunächst einige Faktoren zu berücksichtigen, um eine Implementierung zu erleichtern.

Wichtige Schritte für mehr Digitalisierung

Zum einen sollte es den Empfängern möglich sein, das Geld beliebig - in bar oder digital - zu verwenden. Außerdem sollte möglichen Zweifeln durch Transparenz und Transaktionssicherheit entgegengewirkt werden. Darunter fällt die klare Kommunikation der Transaktionspreise und des voraussichtlichen Zeitpunkts. Um die Abwicklung der Überweisung so einfach wie möglich zu gestalten, sollten zudem digitalisierte Know Your Customer-Tools (KYC-Tools) eingesetzt werden. Sie sorgen für ein kürzeres Kunden-Onboarding und eine schnellere Bearbeitungszeit. Zusätzlich können Kunden durch Belohnungen langfristig gebunden werden. Neben Post-Transaction-Punkten können auch Meilen, Geschenke, Rabatte oder Optionen der finanziellen Bildung angeboten werden. Grundsätzlich ist es jedoch wichtig, die Menschen aufzuklären, indem die Vorteile der digitalen Alternativen vorgestellt werden. Die Vorteile für das alltägliche Leben und die Bequemlichkeit an sich spielen dabei eine große Rolle.

