Was macht die EZB? - 10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX dürfte am Donnerstag erleichtert über die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank für die angeschlagene Credit Suisse reagieren und zum Start zulegen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 1,21 Prozent höher bei 14.913,70 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Minus

An den asiatischen Börsen sind am Donnerstag fallende Kurse zu sehen. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zur Schlussglocke 0,80 Prozent auf 27.010,61 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es gegen 7:50 Uhr unserer Zeit ebenfalls abwärts: Der Shanghai Composite gibt um 0,94 Prozent auf 3.233 Zähler nach. Sehr schwach zeigt sich auch der Markt in Hongkong: Dort sinkt der Hang Seng derweil um 1,72 Prozent auf 19.203 Einheiten.

3. EZB-Zinsentscheid am Mittag

Die Währungshüter der EZB werden auf ihrer Zinssitzung einem Insider zufolge trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor wahrscheinlich geneigt sein, an ihrem in Aussicht gestellten großen Zinsschritt festzuhalten. Zur Nachricht

4. Credit Suisse sichert sich Milliarden-Kredite von der SNB

Die stark angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) hat sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro) gesichert. Zudem kündigte die Bank am frühen Donnerstagmorgen in Zürich den Rückkauf von bestimmten Euro- und Dollar-Anleihen im Volumen von drei Milliarden Franken an. Zur Nachricht

5. Siemens Energy setzt Kapitalerhöhung für Siemens Gamesa-Übernahme im Schnellverfahren um

Siemens Energy hat die geplante Kapitalerhöhung zur teilweisen Refinanzierung der Komplettübernahme von Siemens Gamesa umgesetzt. Die Siemens Energy AG hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung rund 1,26 Milliarden Euro brutto eingesammelt. Zur Nachricht

6. MorphoSys grenzt Verlust im Jahr 2022 deutlich ein

Das Biotech-Unternehmen MorphoSys hat im vergangenen Jahr seine Verluste massiv verringert. Analysten hatten mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet. Der auf neue Krebstherapien spezialisierte Konzern profitierte 2022 von höheren Umsätzen mit seinem Medikament Monjuvi sowie gestiegenen Lizenzeinnahmen. Zur Nachricht

7. Neuer SAP-Finanzchef will sich stärker auf Mittelzufluss konzentrieren

Der neue SAP-Finanzchef Dominik Asam will seinen Blick bei Europas größtem Softwarehersteller insbesondere auf den Finanzmittelzufluss und die Kosten richten. Aus der jüngeren Vergangenheit der COVID-Pandemie heraus bedeute ihm "als gebranntes Kind quasi ein noch höherer Fokus auf Cashflow" viel, sagte Asam in einem Gespräch mit Journalisten in Walldorf. Zur Nachricht

8. Grand City Properties streicht überraschend die Dividende

Grand City Properties will für das vergangene Geschäftsjahr überraschend keine Dividende zahlen. Das Unternehmen begründete dies in einer am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Mitteilung mit der Unsicherheit mit Blick auf die Bewertungen, die steigenden Finanzierungskosten und den begrenzten Zugang zu den Kapitalmärkten. Zur Nachricht

9. SYNLAB: Nur langsame Erholung der Profitabilität erwartet

Der Labordienstleister SYNLAB rechnet nach dem Ende des Corona-Booms mit einer nur langsamen Erholung der Profitabilität. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollte 2024 und 2025 um mindestens 0,5 Prozentpunkte pro Jahr steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Zur Nachricht

10. Euro erholt sich etwas von Kurseinbruch

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen etwas von seinen heftigen Vortagsverlusten erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0605 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0549 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com