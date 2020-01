Was Sie am Dienstag an der Börse wissen müssen

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung auf grünem Terrain.

2. Börsen in Asien mit Erholung

Der Nikkei gewinnt gegen 08:00 MEZ 1,60 Prozent auf 23.575,72 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite 0,56 Prozent höher bei 3.100,56 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong verbucht einen Zuwachs von 0,50 Prozent auf 28.366,72 Punkte.

3. Villeroy & Boch 2019 mit weniger Umsatz - Aktie nachbörslich dennoch gefragt

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2019 weniger Umsatz erwirtschaftet. Zur Nachricht

4. Elektronik-Konzern Sony überrascht in Las Vegas mit Elektroauto

Der Elektronik-Riese Sony geht überraschend unter die Autobauer. Zur Nachricht

5. BOC Aviation bestellt 20 Airbus A320neo Flugzeuge

Das Flugzeugleasingunternehmen BOC Aviation Ltd. hat mit Airbus eine Vereinbarung für den Kauf von 20 Airbus A320neo Flugzeuge geschlossen. Zur Nachricht

6. CES: Hyundai stellt Lufttaxi-Projekt vor

Der südkoreanische Autobauer Hyundai will künftig auch ein Lufttaxi bauen. Zur Nachricht

7. EVOTEC erweitert Zusammenarbeit mit Bristol-Myers Squibb

Das Biotechunternehmen EVOTEC erhält 6 Millionen US-Dollar für eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb. Zur Nachricht

8. Alphabet-Aktie auf Rekordhoch

Mit Rekordhochs haben die Papiere der Google-Mutter Alphabet am Montag einen starken Wochenstart hingelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Nach einem starken Anstieg in den vergangenen Handelstagen sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,18 US-Dollar. Das sind 73 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 60 Cent auf 62,67 Dollar.

10. Euro gibt nach

Der Euro gibt am Dienstag etwas nach. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1186 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch an der Marke von 1,12 Dollar gestanden hatte.

Bildquellen: bluecrayola / Shutterstock.com, Bacho / Shutterstock.com