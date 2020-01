Was Sie zum Wochenschluss an der Börse wissen müssen

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Erklingen der Startglocke 0,54 Prozent auf 13.501,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost ohne einheitliche Tendenz

In Tokio klettert der Nikkei um 0,45 Prozent auf 24.041,26 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,12 Prozent auf 3.077,78 Einheiten zu, während der Hang Seng in Hongkong 0,03 Prozent tiefer notiert bei 28.873,27 Zählern.

3. Sewing: Deutsche Bank kommt bei Umsetzung neuer Strategie gut voran

Die Deutsche Bank hat nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing Fortschritte bei der Realisierung ihres im vergangenen Sommer eingeleiteten Konzernumbaus erreicht. Zur Nachricht

4. Alphabet-Aktie im Höhenflug: Alphabet übertrifft Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar

Die Google-Mutter Alphabet hat bei der Marktkapitalisierung als erst viertes Unternehmen überhaupt am Donnerstag die Marke von 1 Billion Dollar übersprungen. Zur Nachricht

5. E.ON zahlt bei innogy-Squeeze-out 42,82 Euro je Aktie in bar

Der Energieversorger E.ON hat die Höhe der Barabfindung für die verbliebenen innogy-Minderheitsaktionäre auf 42,82 Euro je innogy-Aktie festgelegt. Zur Nachricht

6. Glyphosat-Klagen gegen Bayer: Mediator hofft auf raschen Vergleich

Die US-Klagewelle gegen Bayer wegen angeblicher Krebsgefahren von Unkrautvernichtern mit dem Wirkstoff Glyphosat reißt nicht ab, doch es könnte offenbar schon bald einen Vergleich geben. Zur Nachricht

7. Fed-Gouverneurin: Leitzins der US-Notenbank bleibt 2020 wohl stabil

Der Leitzins der amerikanischen Federal Reserve (Fed) wird nach Ansicht einer führenden Zentralbankerin in diesem Jahr voraussichtlich unverändert bleiben. Zur Nachricht

8. Finanzstrategin: Anleger, die jetzt verkaufen, begehen einen großen Fehler

Im Interview mit CNBC warnte Finanzstrategin Amanda Agati kürzlich vor dem "Schlimmsten", das Investoren in der derzeitigen Situation an den Märkten tun könnten. Zur Nachricht

9. Microsoft startet große Klima-Initiative

Microsoft will im großen Stil zur Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen beitragen. Zur Nachricht

10. Euro weiter über 1,11 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter über der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1140 Dollar und damit in etwa so viel am Vorabend.

