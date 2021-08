Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung marginale 0,05 Prozent fester bei 15.859 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt derzeit 0,43 Prozent auf 27.760,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite 0,15 Prozent tiefer bei 3.516,80 Zählern, während es für den Hang Seng in Hongkong 0,29 Prozent nach oben geht auf 25.480,73 Einheiten.

3. ENCAVIS-Aktionäre vor deutlicher Verwässerung: Pflichtwandlung von Anleihen

Die Aktionäre des Solar- und Windparkbetreibers ENCAVIS müssen sich auf eine deutliche Verwässerung ihres Anteils einstellen.

4. Zuwachs für den DAX: Wer spielt künftig in der ersten Börsenliga?

Die erste deutsche Börsenliga bekommt Zuwachs. Beschlossen wurde die Reform bereits im vergangenen Jahr als Antwort der Deutschen Börse auf den Wirecard-Skandal.

5. Zwei Youngster und Haaland führen BVB zu Sieg - Neue Haaland-Show löst Spekulationen aus

Torgarant Erling Haaland und zwei erst 18 Jahre alte Fußball-Juwele haben Borussia Dortmund vor einem weiteren Rückschlag bewahrt.

6. Mit Sancho, ohne Ronaldo: Man United stellt Auswärtsrekord auf

Ohne seinen neuen Superstar Cristiano Ronaldo, aber mit den prominenten Neuzugängen Jadon Sancho und Raphaël Varane in der Startelf hat sich Manchester United in der Premier League am Sonntag einen knappen Auswärtssieg erkämpft.

7. QIAGEN will zukaufen - Dividende bei DAX-Aufstieg eine Option

Das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen QIAGEN peilt Übernahmen an und könnte künftig seine Aktionäre mit Dividendenzahlungen erfreuen.

8. Offenbar Übernahme in Medizintechnik: Baxter will Hill-Rom für 10 Milliarden Dollar

In den Vereinigten Staaten bahnt sich eine weitere Milliardenübernahme in der Medizintechnikbranche an.

9. Ölpreise trotz Hurrikan Ida stabil

Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum von der Stelle bewegt. Der schwere Hurrikan Ida, der auch die ölreiche US-Golfregion überquerte, sorgte zunächst nicht für größere Preisbewegungen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 72,75 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um 28 Cent auf 68,46 Dollar.

10. Euro hält sich bei 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn an der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1805 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1761 Dollar festgesetzt.

