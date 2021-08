DAX vor wenig bewegtem Start -- Asiens Börsen uneins -- ENCAVIS-Aktionäre vor deutlicher Verwässerung -- QIAGEN will zukaufen - Dividende bei DAX-Aufstieg Option -- Beiersdorf im Fokus

Zuwachs für den DAX: Wer spielt künftig in der ersten Börsenliga? Offenbar Übernahme in Medizintechnik: Baxter will Hill-Rom für 10 Milliarden Dollar. Zwei Youngster und Haaland führen BVB zu Sieg - Neue Haaland-Show löst Spekulationen aus.

Der deutsche Leitindex dürfte zum Wochenauftakt zunächst auf der Stelle treten. Der DAX notiert rund eine halbe Stunde vor Handelseröffnung marginale 0,02 Prozent tiefer bei 15.848,50 Punkten. Der TecDAX dürfte daneben ebenfalls kaum bewegt in die neue Handelswoche gehen. Am Montag dürfte der heimische Aktienmarkt zunächst auf neue Impulse warten. Nach seinem Rekordhoch bei 16.030 Einheiten zur Monatsmitte kommt der DAX nicht so recht vom Fleck. Die Strategen der Credit Suisse erwarten eine "Woche der Makrodaten". Im Fokus dürften dabei insbesondere Verbraucherpreisdaten in Deutschland (Montag) und der Eurozone (Dienstag) sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag stehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften zurückhaltend in die neue Woche starten. Der EuroSTOXX 50 hält sich vorbörslich nahe seines letzten Schlusskurses. Zuletzt hatte die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jackson Hole am Freitagnachmittag bei den Anlegern für gute Laune gesorgt. Powell habe die geldpoltischen Signale der Fed vom Juli bestätigt und keine Sorgen vor einer schnelleren Straffung geschürt. In der neuen Woche stehen nun einige Makrodaten an, vor welchen die Anleger zunächst etwas in Deckung bleiben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Freitag optimistisch. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung nahezu unverändert, konnte anschließend aber zulegen. Letztlich stand ein Zuwachs von 0,69 Prozent bei 35.454,81 Punkten an der Tafel. Der NASDAQ Composite konnte ebenfalls Aufschläge verbuchen, nachdem er leicht im Plus gestartet war. Bis zum Handelsende kletterte er um 1,23 Prozent auf 15.129,50 Indexeinheiten. Schon seit Tagen galt die Rede des US-Notenbankchefs beim Zentralbank-Symposium als zentrales Thema an den Aktienmärkten. Jerome Powell äußerte sich zurückhaltend: Zwar betonte er anhaltende Fortschritte am Arbeitsmarkt, die aktuell hohe Inflation bezeichnete er aber weiter als nur vorübergehend. Marktteilnehmer sahen in seinen Aussagen einen Hinweis darauf, dass eine Rückführung der milliardenschweren Anleihekäufe somit noch nicht unmittelbar bevorsteht. Auf Unternehmensseite standen unter anderem Peloton und Dell mit Zahlen im Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken