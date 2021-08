Bitcoin und Co.: Kryptomarkt geht vor dem Wochenende die Puste aus

Nachdem zahlreiche Digitalwährungen zum Wochenauftakt deutlich zugelegt hatten, haben sie im Verlauf der Woche wieder an Boden verloren. Am Freitag stagnierten viele Digitalwerte.

Der Bitcoin als älteste und marktgrößte Kryptowährung kostete vor dem Wochenende rund 47.350 US-Dollar. Am Montag war der Kurs noch deutlich gestiegen und erstmals seit Mai über die runde Marke von 50.000 Dollar geklettert. Als Auslöser galt am Markt die Ankündigung des großen Bezahldienstes PayPal, sein in den USA etabliertes Kryptoangebot auf Großbritannien auszuweiten. Demnach ist britischen Kunden künftig der Handel mit Bitcoin und drei anderen Digitalwerten möglich.

Da andere Internetwährungen wie die Nummer zwei, Ether, von der Ankündigung ebenfalls profitierten, stieg auch das Marktvolumen aller etwa 11.400 Digitalwerte an. Zurzeit beträgt es gut zwei Billionen Dollar. Das ist deutlich weniger als das im Mai erzielte Rekordhoch von 2,5 Billionen Dollar. Auch das im April markierte Rekordhoch von Bitcoin liegt mit knapp 65.000 Dollar deutlich über dem aktuellen Kurs. Nach der Bestmarke war der Kurs dann erst einmal deutlich gefallen, zuletzt ging es aber wieder aufwärts. Seit Mitte Juli ist der Bitcoin um rund 20.000 Dollar gestiegen.

