30 Milliarden US-Dollar: So viel gibt YouTube für seine Content-Creator aus

YouTube gibt 30 Milliarden US-Dollar für Creator aus• Auch Facebook und TikTok planen Milliardenbeträge in Creator zu investieren• YouTubes Werbeeinnahmen können mit Abo-Einnahmen von Netflix mithalten

YouTube hat 30 Milliarden US-Dollar für Content ausgegeben

Erst kürzlich gab Google-Tochter YouTube laut Barron's bekannt, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ganze 30 Milliarden US-Dollar für seine Creator ausgegeben habe. Mit dieser Veröffentlichung wird den Anlegern ersichtlich gemacht, wie viel Geld das US-amerikanische Videoportal für die vielen verschiedenen Inhalte auf der Website ausgibt. Wofür genau die 30 Milliarden aufgewendet werden, wird jedoch nicht angegeben. Abgesehen von den Werbeeinnahmen macht auch Alphabet in seinen Berichten keine genaueren Angaben zu anderen Einnahmen, die YouTube generiert, wie zum Beispiel durch Abonnements. Im Allgemeinen gibt Alphabet nur die Geschäftsergebnisse des Bereiches Segment Google Services preis, was alle Geschäftsbereiche abdeckt - mit Ausnahme von Google Cloud und Moon Shot-Projekten, welche in Other Bets aufgeführt werden.

Andere Plattformen investieren ebenfalls hohe Beträge in ihre Creator

YouTube ist jedoch nicht die einzige Plattform, die bereit ist viel Geld in deren Inhalte zu investieren. Auch Facebook plant nach eigenen Angaben, bis Ende 2022 über eine Milliarde US-Dollar in Programme zu investieren, mit denen Nutzern neue und kreative Möglichkeiten geboten werden sollen, um mit ihren Inhalten auf Facebook und Instagram Geld zu verdienen. Das chinesische Videoportal TikTok stellte im Juli den 200 Millionen US-Dollar TikTok Creator Fund vor, mit dem Creator, die mindestens 100.000 authentische Videoaufrufe in den letzten 30 Tagen erzielen konnten, unterstützt werden. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll der Creator Fund in den USA auf über eine Milliarde US-Dollar und weltweit sogar auf das doppelte anwachsen.

YouTubes Geschäft kann es mit dem von Netflix aufnehmen/h2>

Wie Barron's weiter berichtet, lasse sich YouTube mit den neuen Informationen zu den Ausgaben der Videoplattform nun besser mit dem Streamingdienst Netflix