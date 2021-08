Bekannte Gesichter der Wirtschaftskriminalität

"Delikte der Wirtschaftskriminalität verursachen regelmäßig einen Großteil des Gesamtschadensvolumens aller in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Straftaten, was ihre erheblichen Auswirkungen unterstreicht", erklärt das BKA auf dessen Website. Und tatsächlich: Wirtschaftskriminelle verursachen nicht selten Millionen-, manchmal auch Milliardenschäden. Sie sind überall zu finden: In der Politik, im Profi-Sport oder im Managementbereich großer Firmen. Hier ist ein Ranking mit einigen prominenten Beispielen, das aus unterschiedlichen Quellen wie "Süddeutsche Zeitung", "FAZ" und "Spiegel" zusammengestellt wurde. Stand ist der 10.08.2021.

Redaktion finanzen.net



