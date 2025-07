Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 7,63 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 7,63 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,58 EUR. Bei 7,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.605.568 Aktien.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 7,00 Prozent wieder erreichen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,40 Prozent.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,286 EUR je Lufthansa-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,44 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,61 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je Aktie aus.

