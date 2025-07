Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag schwächer

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 7,65 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 7,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.181 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 29,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,286 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,44 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent auf 8,13 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen will KI zur Beschleunigung der Flugzeugabfertigung nutzen

Lufthansa und Fraport optimieren Bodenprozesse in Frankfurt mit KI - Aktien uneins

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingebracht