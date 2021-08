Moderna, Oracle & Co: Diese fünf Aktien haben dieses Jahr den Markt geschlagen

• Moderna profitiert von Corona-Impfstoff• US-Infrastrukturpaket stützt Atlas Technical Consultants• Oracle, Welbilt & Freeport-McMoRan mit starker Performance

Wie Barron’s berichtet, konnten die eigenen Picks in diesem Jahr ab dem Tag der Auswahl im Durchschnitt um sieben Prozent zulegen und damit die durchschnittlichen 4,4 Prozent ihrer Benchmarks übertreffen. Dabei stachen fünf Titel mit ihrer Performance besonders positiv hervor.

Moderna-Aktie

Am 23. April wählte Barron’s Josh Nathan-Kazis die Moderna-Aktie aus. Seit Dezember 2020 hatte sich das Papier bis dahin nur wenig bewegt, nachdem es im Jahr 2020 um 434 Prozent zulegen konnte. Anleger fragten sich laut Barron’s, wie groß der Gewinnschub durch Modernas Corona-Impfstoff für das Unternehmen sein würde und was als nächstes käme. Nathan-Kazis begründete seinen Pick damit, dass der Impfstoff eine stetige Einnahmequelle für Moderna biete und daneben als Proof of Concept für zukünftige Impfstoffe diene. Seither konnte die Moderna-Aktie um 131 Prozent zulegen. Seit Jahresanfang schlägt sogar ein Plus von 283 Prozent zu Buche. Derzeit notiert die Moderna-Aktie bei 400,30 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 26.08.2021).

Atlas Technical Consultants-Aktie

Ende Juli wählte Nicholas Jasinski die Atlas Technical Consultants-Aktie, ein kleines Unternehmen für Infrastrukturberatung, aus. Jasinski bezeichnete Atlas als "unterschätzte" Infrastruktur-Aktie und sah für diese Aufwärtspotenzial, sobald das US-Infrastrukturpaket verabschiedet würde - und bereits knapp zwei Wochen später, am 11. August, war es dann auch soweit. Seit Jahresstart konnte die Atlas Technical Consultants-Aktie um 41 Prozent zulegen - seit dem Pick durch Jasinski um rund 10 Prozent. Derzeit notiert die Atlas Technical Consultants-Aktie bei 9,90 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 26.08.2021).

Oracle-Aktie

Eine weitere Aktie, die zu Barron’s Picks in diesem Jahr gehört, ist die Oracle-Aktie. In diesem Jahr konnte sie um etwa 37 Prozent zulegen. Seit dem 19. Februar, als Barron‘s Eric Savitz verlautete, dass sich das Unternehmen dank seines Cloud-Geschäfts zurück in den Big Tech-Club drängen würde - nachdem es laut Barron’s zuvor "wie ein Überbleibsel des Dotcom-Booms" erschien, das den Tech-Giganten von heute hinterherhinkt - konnte die Oracle-Aktie um rund 45 Prozent zulegen. Derzeit kostet sie 88,72 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 26.08.2021).

Welbilt-Aktie

Welbilt, ein Hersteller von Restaurantausstattung, kann in diesem Jahr ebenfalls eine starke Performance vorweisen. Die Welbilt-Aktie legte seit Jahresanfang um rund 77 Prozent zu und notiert derzeit bei 23,40 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 26.08.2021). Am 26. März wählte Barron’s Al Root die Welbilt-Aktie aus und verwies auf einen potenziellen Restaurantboom nach der Corona-Krise. Ein Übernahmeangebot vom Konkurrenten Middleby und ein noch höheres Angebot von Ali Group trieben die Aktie zusätzlich an. Seit dem Pick durch Root konnte das Papier allein um knapp 45 Prozent zulegen.

Freeport-McMoRan-Aktie

Andrew Barys berichtete Anfang des Jahres über den Rohstoffboom und wählte am 1. Februar Freeport-McMoRan aus. Derzeit notiert die Freeport-McMoRan-Aktie bei 34,54 US-Dollar und konnte somit in diesem Jahr bereits um rund 33 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 26.08.2021). Seit dem Pick durch Barys Anfang Februar konnte das Papier trotz eines Rückgangs bei den Kupfer- und Eisenproduktionen von Freeport, der auch die Aktie belastete, immer noch um gut 22 Prozent zulegen. Wie Barron’s berichtet, sehe es derzeit so aus, als würde die Aktie versuchen, ihre jüngste Konsolidierung abzuschließen und möglicherweise wieder zuzulegen, wodurch sie wieder auf ihr Hoch aus diesem Jahr zurückkehren könnte.

