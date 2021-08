Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Mit Blick auf das am Vorabend begonnene Online-Treffen führender Notenbanker und die Rede von Fed-Chef Powell am Nachmittag halten sich die Börsianer weiterhin zurück: Der DAX wird am Freitag 0,1 Prozent tiefer bei 15.777 Punkten erwartet.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Am Freitag zeigen sich die Aktienkurse in Asien mit gemischten Vorzeichen. Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,46 Prozent auf 27.614 Punkte. Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen kleine Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent einfahren und steigt auf 3.519 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong legt derweil um 0,30 Prozent auf 25.491 Zähler zu.

3. CTS Eventim verhandelt über Ticketingabkommen für Olympische Spiele

Die CTS Eventim und die France Billet SA befinden sich in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen. Dies ist die erste Zuteilung einer Ausschreibung von insgesamt vier Losen und beinhaltet die Zurverfügungstellung der Eventim-Ticketing-Software. Zur Nachricht

4. Peloton Interactive meldet größeren Verlust als erwartet

Der Fitnessgeräte-Spezialist Peloton Interactive hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss Anlegern einen Blick in die Bücher gewährt. Nach dem Boom in der Corona-Krise flaut das Wachstum beim Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton deutlich ab. Zur Nachricht

5. MorphoSys erhält EU-Zulassung für Tafasitamab-Kombination

Das Biotechunternehmen MorphoSys hat in der EU die bedingte Zulassung für Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bei einer speziellen Krebsproblematik erhalten. Die Europäische Kommission habe eine entsprechende Entscheidung getroffen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend zusammen mit seinem US-Partner Incyte mit. Zur Nachricht

6. Trend zum Homeoffice beschert Dell Umsatzsprung

Dell macht dank des anhaltenden Trends zur Heimarbeit in der Pandemie und des hohen Bedarfs an PCs, Notebooks und Tablets weiter gute Geschäfte. Im zweiten Quartal (bis Ende Juli) steigerte der Computer-Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 26,1 Milliarden Dollar (22,2 Mrd Euro). Zur Nachricht

7. Vonovia platziert Anleihen über mehrere Milliarden Euro

Vonovia hat sich durch Ausgabe von fünf unbesicherten und festverzinslichen Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro frisches Kapital beschafft. Die durchschnittliche Verzinsung liegt bei 0,49 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Nachricht

8. Symrise zahlt Wandelschuldverschreibungen vorzeitig zurück

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat beschlossen, Wandelschuldverschreibungen über 400 Millionen Euro vorzeitig zurückzuzahlen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Schuldverschreibungen am 27. September zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. In der Wochenbilanz ergeben sich kräftige Aufschläge. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,92 US-Dollar. Das waren 85 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 68,21 Dollar.

10. Euro etwas höher

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1760 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor am Donnerstagnachmittag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

