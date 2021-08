General Electric-Aktie gewinnt hinzu: EDF plant wohl Erwerb von GEs Atomgeschäft - EDF-Aktie leichter

Wie die französische Finanzzeitung La Tribune mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, könnte ein Angebot unmittelbar erfolgen.

GEs Atomgeschäft GE Steam Power ist zum größten Teil im ostfranzösischen Belfort angesiedelt.

EDF war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu dem Bericht zu erreichen.

Die EDF-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 11,43 Euro, während die GE-Aktie an der NYSE um 2,01 Prozent auf 105,46 US-Dollar zulegt.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images