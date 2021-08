Evonik-Aktie dreht ins Plus: Evonik platziert erste grüne Hybridanleihe

Diese Anleihe ist das erste grüne Finanzierungsinstrument des Spezialchemieunternehmens, wie Evonik mitteilte. Der überwiegende Teil der Erlöse soll zur Finanzierung von Investitionen beispielsweise in Biotenside, nachhaltige Lösungen im Bereich von Lebensmittelverpackungen, innovative Dämmstoffe sowie Membranen zur Gasfiltration investiert werden. Evonik will den Anteil der Next Generation Solutions am Konzernumsatz, der aktuell bei 35 Prozent liegt, in den nächsten Jahren so noch weiter erhöhen.

Im Freitagshandel auf XETRA geht es für die Evonik-Papiere nach anfägnlichen Verlusten nun zeitweise um 0,21 Prozent aufwärts auf 28,93 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com