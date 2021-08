Sanofi und Regeneron erzielen Erfolg mit Dupixent bei Kleinkindern

Eine klinische Phase-3-Studie mit Dupixent zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren hat ihre primären und alle sekundären Endpunkte erreicht, wie die Pharmakonzerne mitteilten.

Atopische Dermatitis ist eine chronische, juckende Entzündung der oberen Hautschichten und wird häufig als Ekzem bezeichnet. Dupixent habe in Kombination mit topischen Standardkortikosteroiden den Gesamtschweregrad der Erkrankung signifikant reduziert. Nach einer Behandlungszeit von 16 Wochen habe das Medikament zudem die Hautreinigung, den Juckreiz und die gesundheitsbezogene Lebensqualität im Vergleich zu einer Behandlung mit topischen Kortikosteroiden allein verbessert.

Dupixent ist bereits für Patienten ab sechs Jahren mit unkontrollierter mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis zugelassen. Das Medikament sei das erste biologische Arzneimittel, das positive Ergebnisse bei der entzündlichen Hauterkrankung in der jungen Studienpopulation zeige.

Regeneron Pharmaceuticals Inc mit Sitz in Tarrytown im US-Bundesstaat New York hat Dupixent entwickelt und vermarktet es in den USA im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung von 2007 gemeinsam mit dem französischen Konzern Sanofi. Sanofi vertreibt das Produkt international.

