Nutzerdaten-Streit: Russland bestraft Facebook, Twitter und WhatsApp - Aktien leichter

Twitter und das zu Facebook gehörende WhatsApp sollen insgesamt 36 Millionen Rubel (rund 400 000 Euro) zahlen, wie aus dem Urteil eines Moskauer Gerichts vom Donnerstag hervorgeht.

Mit derselben Begründung war Ende Juli gegen den IT-Riesen Google ein Bußgeld in Höhe von 3 Millionen Rubel (knapp 35 000 Euro) verhängt worden. Schon seit 2016 ist in diesem Zusammenhang das Karriere-Netzwerk LinkedIn in Russland komplett gesperrt.

Die russische Justiz bestrafte ausländische Internetunternehmen außerdem immer wieder, weil diese angeblich unerwünschte Inhalte nicht konsequent löschen. Kritiker hingegen beklagen das Vorgehen oft als Versuch, die Meinungsfreiheit im Netz einzuschränken.

Die Twitter-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 1,82 Prozent tiefer bei 63,00 US-Dollar, während die Facebook-Aktie an der NASDAQ um 0,70 Prozent auf 365,78 US-Dollar nachgibt.

MOSKAU (dpa-AFX)

