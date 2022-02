Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart deutlich schwächer eröffne.

Eine Stunde vor Handelbeginn tendiert der DAX 2,1 Prozent tiefer bei 15.105 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die Börsen in Fernost starten mit Minuszeichen in die neue Woche.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 2,23 Prozent bei 27.079,59 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (07:53 Uhr) 1,08 Prozent auf 3.425,47 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong um 1,42 Prozent auf 24.553,64 Zähler abgibt.

3. Allianz übernimmt griechischen Versicherer European Reliance

Im Rahmen einer Aktienkaufvereinbarung sollen 72 Prozent an European Reliance General Insurance erworben werden, wie die Allianz am späten Freitagabend mitteilte. Zur Nachricht

4. DEUTZ trennt sich mit sofortiger Wirkung von Chef Frank Hiller

Stühlerücken in der ausschließlich von Männern dominierten Chefetage des Motorenbauers DEUTZ mit einem nunmehr freien Platz für eine Frau: Der Vorstandsvorsitzende Frank Hiller ist vom Aufsichtsrat einstimmig aus dem Vorstand abberufen worden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Samstagabend mit. Zur Nachricht

5. Daimler Truck-Aktie im März wohl im DAX & Beiersdorf-Aktie vor Abstieg

Dem vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer, Daimler Truck, gelang in nur knapp zwei Monaten nach seiner Erstnotierung an diesem Freitag der Sprung in den MDAX. Im März erwarten Index-Experten bereits seinen Aufstieg in den deutschen Leitindex. Zur Nachricht

6. Knofs erstes Commerzbank-Jahr - Gewinn trotz Belastungen

Millionenrückstellungen der polnischen Tochter mBank verhagelten das vierte Quartal. Die Commerzbank beeilte sich jedoch, ihren Aktionären zu versichern, dass "dennoch ein positives Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2021" zu erwarten sei. Zur Nachricht

7. Shell Pipeline will restliche Anteile an Shell Midstream Partners kaufen

Die Gesellschaft Shell Pipeline Company von Shell will Shell Midstream Partners LP komplett übernehmen. Zur Nachricht

8. Saudi-Arabien überträgt Teil seiner Aramco-Papiere an Staatsfonds

4 Prozent der Aramco-Anteile im Wert von gut 80 Milliarden Dollar (circa 70,5 Mrd Euro) sollen in den Investmentfonds PIF fließen, um die Transformation des von Erdölexporten abhängigen Golfstaats zu unterstützen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Sonntag berichtete. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen auf Mehrjahreshochs

Der Höhenflug der Ölpreise hält an.

10. Euro stabil

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Handelswoche gestartet.

