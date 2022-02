Börsen in Fernost in Rot -- Allianz übernimmt European Reliance -- DEUTZ trennt sich von Chef Hiller -- Saudi Aramco im Fokus

In Deutschland blieb die Inflation trotz eines leichten Rückgangs indes auch im Januar auf einem hohen Niveau . "Die Inflationsrate hat sich im Januar etwas abgeschwächt, nachdem sie im Dezember den höchsten Wert seit fast 30 Jahren erreicht hatte", so Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes.

Die Inflations - und Zinsängste nach den im Januar überraschend stark gestiegenen US-Verbraucherpreisen schüttelte der deutsche Leitindex am Freitag im Verlauf zumindest teils wieder ab. "Der Deutsche Aktienindex steckt die neuen Hiobsbotschaften von der Inflationsfront erstaunlich gut weg", gab die Deutsche Presse-Agentur Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, wieder. "Die Anleger wollen jetzt lieber ein Ende der noch bis vor kurzem unendlich geglaubten, geldpolitischen Unterstützung mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende mit immer weiteren Nackenschlägen. Soll heißen, umso schneller die Fed nun aktiv wird, desto besser für den Aktienmarkt", so Molnar.

Die europäischen Aktienmärkte verbuchten am Freitag Abschläge.

Der EuroSTOXX 50 bewegte sich bereits zum Sitzungsbeginn auf rotem Terrain und weitete seine Verluste im Verlauf noch aus. Letztlich notierte er 1 Prozent im Minus bei 4.155,23 Zählern.

Auch am Freitag bestimmten die US-Inflationsdaten das Geschehen an den europäischen Börsen. Nachdem die US-Inflation im Januar überraschend auf den höchsten Stand seit 40 Jahren geklettert ist, befürchten Anleger raschere Zinserhöhungen der Fed. "Für die Kapitalmärkte bedeutet dies, dass sie mit stärkeren Gegenmaßnahmen der US-Notenbank rechnen müssen", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Deka. "Die Anzahl der erwarteten Zinsanhebungen für die USA erhöhte sich auf sieben Schritte für dieses Jahr." Derweil klammerten sich die Anleger in Europa derzeit an die Hoffnung, dass die EZB dem Kurs der US-Notenbank nicht folgen wird. "Hier haben die europäischen Volkswirtschaften bessere Karten, denn der Inflationsdruck durch Löhne und Mieten ist deutlich niedriger als in den Vereinigten Staaten", so Kater.

