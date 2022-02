VW-Tochter Lamborghini drängt auf den NFT-Markt: Erste Serie an digitalen Kunstwerken versteigert

• Lamborghini bietet "Space Keys" zum Kauf an• Physisches Objekt mit digitalem Kunstwerk verknüpft• Einritt in NFT-Markt "logische Verbindung"

Lamborghini lanciert NFT-Kollektion

Der Trend um NFTs kennt derzeit kein Halten. Immer mehr Unternehmen bringen eigene Kollektionen von Non-Fungible-Token auf den Markt. Kürzlich gaben etwa adidas und Prada eine Kooperation bekannt, im Rahmen derer eine Serie von digitalen Sammelobjekten veröffentlicht werden soll, die auch den Weg ins Metaverse finden soll. Weitere Luxushersteller wie Louis Vuitton und Balenciaga folgten. Mit Lamborghini drängt nun einer weiterer Hersteller von Luxusgütern auf den NFT-Markt. Wie der italienische Sportwagenhersteller bereits im Januar 2022 ankündigte, will man nun ebenfalls am Hype um NFTs partizipieren. Unter dem Titel "Space Key" kündigte das Tochterunternehmen des deutschen Autobauers Volkswagen jüngst eine Reihe von Weltraumkunstwerken an. Das Projekt ist einer Pressemitteilung zufolge auf fünf Exemplare begrenzt und enthält ein "Fragment von modernstem Carbonfaser-Verbundmaterial, das Lamborghini 2019 im Rahmen eines Kooperationsforschungsprojekts zur Internationalen Raumstation (ISS) sandte". Nachdem der Stoff 2020 wieder auf der Erde ankam, wurde er Lamborghini zufolge zuerst wissenschaftlich untersucht, bevor er im NFT-Projekt des Autoherstellers verbaut wurde.

Werbung Auch von fallenden Kursen profitieren: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

"Space Keys" sollen physische Sammelobjekte mit digitaler Kunst verknüpfen

Jedes der fünf Space Key-Exemplare verfügt auf der Rückseite über einen QR-Code, über den der Besitzer ein exklusives Kunstwerk einsehen kann, das zwar mit dem physischen Sammelobjekt verknüpft ist, aber ausschließlich in digitaler Form vorliegt. "Innovation ist ein tief verwurzelter Bestandteil der Lamborghini DNA", so Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann in der Pressemitteilung. "Als führendes Unternehmen für Carbonfaser-Verbundwerkstoffe in der Automobilbranche haben wir mit dem vor zweieinhalb Jahren initiierten Kooperationsforschungsprojekt im All die Grenzen des Möglichen gesprengt. Der Eintritt ins Metaversum beweist erneut, dass es zum Wesen von Lamborghini gehört, neue Horizonte zu erschließen. Wir sind dem Ruf der NFT-Welt gefolgt und lassen uns mit Spannung auf diese passionierte und innovative Community ein."

"Schnittstelle zwischen der digitalen und der physischen Welt"

Bei der ersten Ankündigung des NFT-Projekts wurde der Gestalter, der hinter den digitalen Äquivalenten steht, noch nicht genannt. Mittlerweile ist aber bekannt, dass es sich dabei um den Schweizer Künstler Fabian Oefner handelt. "Was mich bei der Schaffung dieses Projekts interessiert hat, war die Schnittstelle zwischen der digitalen und der physischen Welt", so der Schöpfer hinter den digitalen Designs laut einer Projektankündigung. "Diese Faszination ist an zwei Aspekten des Projekts erkennbar: Dem Fahrzeug und seinen Bauteilen einerseits, wo etwas Physisches und Reales in etwas Digitales umgewandelt wird, die Fotografie eines Augenblicks, der niemals existiert hat. Und andererseits dem Teil aus Karbonfaser, etwas Physischem und Greifbarem, das als Schlüssel zum digitalen Erlebnis des Kunstwerks dient. In beiden Fällen findet eine Metamorphose von der physischen zur digitalen Welt statt." Eigenen Angaben zufolge lässt sich Oefner beim Schaffen seiner Kunstwerke von der Wissenschaft inspirieren und legt besonderen Wert auf Detailtreue.

Hochauflösende Kunstwerke sollen durch Detailtiefe überzeugen

Auch wenn die Kunstwerke den Anschein erwecken mögen, mit Computern generiert worden zu sein, so Lamborghini, wurden die Motive aus physischen Elementen zusammengebaut und fotografiert. So seien mehr als 1.500 Einzelteile eines echten Lamborghini-Wagens zu sehen, auch der Hintergrund, der die Erdkrümmung zeigt, sei echt. Das Bild wurde von Oefner mit einer Kamera geschossen, die an einem Wetterballon hing und an den Rand der Stratosphäre manövriert wurde. Die fertigen Bilder weisen jeweils mehr als 600 Millionen Pixel auf, sodass beim Hineinzoomen weitere Details erkennbar seien, so das Unternehmen weiter. "Für mich geht es bei diesem Werk nicht um ein Auto", so der Künstler hinter der Serie in einer Pressemitteilung. "Dieses Werk dreht sich um Erinnerungen. Es geht nicht nur darum, das Fahrzeug zu zerlegen, sondern auch um den Space Key, den Carbonfaser-Schlüssel. […] Das Ziel der Reise ist also der Mond, der Ort, der unsere Fantasie beflügelt. Wir alle sind Forscher und möchten neue Welten entdecken."

Auktionen dauerten jeweils 75 Stunden und 50 Minuten

Mittlerweile wurden die fünf Kunstwerke über eine eigens dafür ins Leben gerufene Webseite versteigert. Als Partner fungierten die NFT-Plattform NFT PRO und das Auktionshaus RM Sotheby’s. Zwischen dem 1. und 4. Februar konnten Interessenten auf die Space Keys bieten, wobei die Auktionen jeweils 75 Stunden und 50 Minuten dauerten - genau so lange wie die Raumfahrtmission Apollo 11 benötigte, um die Erde zu verlassen und in die Mondumlaufbahn einzutreten. Die Versteigerungen begannen mit einer Verzögerung von jeweils 15 Minuten zur vorherigen. Als Mindestgebot galten 100 US-Dollar - dieser Betrag wurde jedoch deutlich überschritten. Während das Kunstwerk mit dem Titel "T+0072S" mit einem Preis von 70.000 US-Dollar den geringsten Betrag einbrachte, konnte das Design "T+0075S" mit 203.636 US-Dollar die höchsten Einnahmen innerhalb des Projekts generieren.

NFT-Community und Lamborghini bilden "logische Verbindung"

Auch wenn es sich beim Space Key-Projekt um den ersten Ausflug des Sportwagenbauers in die Welt der NFTs handelt, passe das Konzept perfekt zur Marke, wie CEO Winkelmann gegenüber dem Portal "The Verge" bestätigte. "Die NFT-Community ist ein recht junges und innovationsorientiertes Publikum", erklärte der Konzernlenker. "Sie haben ähnliche Werte und Interessen wie Lamborghini als Unternehmen oder die Lamborghini-Community im Allgemeinen. Es war also eine ziemlich logische Verbindung." Zwar äußerte sich die VW-Tochter noch nicht zu einer Nachfolgeserie, kommende NFT-Projekte scheinen damit aber zumindest nicht vollkommen aus der Welt zu sein.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) AG Vz. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) AG Vz. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) AG Vz.

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com, Sergio Gutierrez Getino / Shutterstock.com