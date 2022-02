JUNO mit sattem Kursplus: Das steckt hinter dem Krypto-Neuling

• JUNO mit sattem Kursplus auf Monatssicht• Ethereum-Konkurrent mit ambitionierten Plänen• Interoperabilität im Blick

Eine noch recht junge Kryptowährung hat es geschafft, die Aufmerksamkeit der Krypto-Community zu erregen: JUNO. Innerhalb eines Monats hat sich der Wert der Kryptowährung in US-Dollar verdoppelt, während die Ur-Cyberdevise Bitcoin nur ein vergleichsweise mageres Plus von rund 4 Prozent vorweisen kann. Aktuell notiert JUNO bei 27,75 US-Dollar (Kurs vom 13.02.2022) und damit nicht weit von seinem Allzeithoch entfernt, das bei 32,12 US-Dollar markiert wurde. Im Dezember hatten Anleger für einen JUNO-Coin noch 7,53 US-Dollar auf den Tisch gelegt. Seine Rekordstände sieht der Bitcoin unterdessen aktuell nur aus weiter Ferne.

Eigenen Angaben zufolge entsteht und entwickelt sich JUNO aus einer Community-gesteuerten Initiative, die von Dutzenden von Entwicklern, Validatoren und Delegatoren im COSMOS-Ökosystem angeregt wurde. Die gemeinsame Vision soll dem Netzwerk zufolge darin bestehen, die Neutralität, Leistung und Zuverlässigkeit des Cosmos-Hubs zu bewahren und die Smart-Contract-Bereitstellung auf einen dedizierten Schwester-Hub auszulagern.

JUNO ist daher im Kern eine Smart Contract Plattform, die mit dem COSMOS-Ökosystem verbunden ist. Das Projekt hat sich dabei zum Ziel gesetzt, die von Ethereum etablierten Smart Contracts, auf Computerprotokollen basierende intelligente Verträge, auf eine neue Stufe zu bringen, dabei aber Probleme älterer Netzwerke zu umgehen. JUNO gilt dabei als erstes, erlaubnisloses Netzwerk für die interoperable Bereitstellung von Smart Contracts.

Auf der Website beschreiben die Projektentwickler JUNO als ein "Layer 1 Smart Contract-Netzwerk, das Smart-Contract-Engpässe der ersten Generation, wie die begrenzte Skalierbarkeit, hohe Bereitstellungs- und Ausführungskosten, löst, und Entwicklern auf der ganzen Welt eine einfache Umgebung bietet, um skalierbare, sichere dezentrale Anwendungen effizient bereitzustellen".

Builders, #CosmWasm on $JUNO allows you to use familiar, powerful, and safe languages to write highly performant and secure smart contracts. These smart contracts can be deployed to a number of different blockchains and even communicate across blockchains via IBC.#hack #rust pic.twitter.com/HJoF0qUewj