Ehemaliger Barclays-Trader steigt ins NFT-Geschäft ein

• Mike Anderson beendet seine Karriere als Trader bei Barclays• Andersons Fokus liegt nun auf Krypto-Vermögenswerten, insbesondere NFTs• Anderson schließt sich für dieses Vorhaben mit ehemaligem Barclays-Trader Ovie Faruq zusammen

Informationen von Bloomberg zufolge hat der ehemalige Barclays-Trader Mike Anderson seine Position bei der Firma aufgegeben, um einer Karriere im Bereich Krypto-Investments nachzugehen. Das sollen Personen preisgegeben haben, welche nicht autorisiert sind, sich öffentlich über das Thema zu äußern, so die Nachrichtenagentur.

Demnach soll sich Anderson dem ehemaligen Barclays-Trader Ovie Faruq angeschlossen haben, um mit Krypto-Vermögenswerten - insbesondere mit NFTs - zu handeln, so die anonymen Quellen laut Bloomberg. Anderson selbst lehnte allerdings eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg News ab.

Warum NFTs für den Trader interessant sein könnten

NFTs sind digitale Vermögenswerte, welche die Blockchaintechnologie nutzen, um Eigentum digital zu repräsentieren. NFTs werden momentan hauptsächlich mit Kollektionen von digitalen Bildern in Verbindung gebracht, wie dem milliardenschweren Bored Ape Yacht Club. Dabei beschränken sich NFTs nicht nur auf diese visuellen und für die Menschen sichtbaren Anwendungszwecke.

Vielmehr können NFTs in fast allen Bereichen der digitalen Welt zum Einsatz kommen. So zum Beispiel im Eventmanagement, in der Immobilienbrache oder im E-Commerce. Überall, wo Authentizität eine wichtige Rolle spielt.

Dass Investoren sich für NFTs interessieren, ist nicht ungewöhnlich. NFTs verzeichneten in den letzten Monaten einen regelrechten Hype. So kauften selbst Prominente wie Justin Bieber NFTs des Bored Ape Yachts Clubs - für über eine Millionen US-Dollar. Laut der Krypto-Firma Dune Analyticts konnte der führende NFT-Marktplatz OpenSea im Januar 2022 ein Handelsvolumen in Höhe von 4,9 Milliarden US-Dollar aufstellen und im Vergleich zum Monat davor fast verdoppeln.

Philipp Weimer / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com, iQoncept / Shutterstock.com