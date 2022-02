Blackstone-Aktie etwas leichter: Crown Resorts nimmt Übernahmeangebot von Blackstone an

Aktien in diesem Artikel

Wie australische Medien am Montag unter Berufung auf den börsennotierten Casino-Konzern berichteten, erhöhte die US-Firma ihr Kaufangebot im Januar weiter und bot 8,9 Milliarden australische Dollar (5,6 Milliarden Euro). Das entspricht rund 13 australischen Dollar (8,20 Euro) pro Aktie. Blackstone bemüht sich schon seit einem Jahr um eine Übernahme. Vorherige, niedrigere Angebote hatte Crown abgelehnt.

Ein Geldwäscheskandal hatte dem Casino-Giganten aus Down Under in den vergangenen Jahr schwer zugesetzt. Das Unternehmen machte immer wieder Negativschlagzeilen.

Crown werde den Aktionären bei einer Abstimmung im zweiten Quartal des Jahres empfehlen, das Angebot von Blackstone anzunehmen, zitierte der Sender 9News den Vorstandsvorsitzenden Ziggy Switkowski. Die Entscheidung des Vorstands sei einstimmig gefallen. Crown Resorts mit Sitz in Melbourne ist eine der größten australischen Casino-Gruppen und betreibt unter anderem zwei der führenden Glücksspiel- und Unterhaltungskomplexe des Landes, Crown Melbourne und Crown Perth.

Die an der NYSE gelistete Blackstone-Aktie gibt zwischenzeitlich 0,25 Prozent auf 123,26 Dollar ab.

SYDNEY (dpa-AFX)

Bildquellen: tarasov / Shutterstock.com