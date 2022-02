Apple-Tool liefert Bericht über optische Schäden direkt an Hersteller

• iOS 15.4-Beta kann kosmetische Schäden am iPhone aufspüren• Schadensprofil könnte eine neue Grundlage für Trade Ins liefern• Zweite Beta-Version wurde Anfang Februar veröffentlicht

Ende Januar 2022 hat Apple das erste Beta-Update für die iOS-Version 15.4 veröffentlicht, wie das Unternehmen in einer Stellungnahme auf seiner Webseite Apple Developer mitteilte. Die Beta-Version 15.4 steht bislang jedoch nur Entwicklern zur Verfügung. Wie die Nachrichtenseite MacRumors berichtet, gehört zu den neuen Funktionen auch ein Tool, welches kosmetische Schäden an iPhones anzeigt. MacRumors vermutetet, dass die neue Funktion vor allem für sogenannte Trade Ins geschaffen wurde, um einen verlässlicheren Preis ermitteln zu können. Bei einem Trade In gibt der Käufer dem Verkäufer ein ähnliches Produkt in Zahlung und erhält dadurch ein neues Produkt zu einem günstigeren Preis. Auch Apple selbst bietet diesen Service an.

Neue Funktion sendet Schadensprofil an Apple

Steve Moser, Mitarbeiter bei MacRumors, hat den Code für diese Funktion in der iOS-Version 15.4-Beta entdeckt. Bislang gibt es noch kaum Informationen über die neue Funktion. Laut MacRumors wurden in der Service-Sektion die Begriffe Trade In Tool und Cosmetic Scan verwendet und ein QR-Code abgebildet, den Moser in einem Twitter-Post darstellt.

Die neue Funktion ermöglicht es dem Nutzer, sein Gerät auf Kratzer, Dellen und andere kosmetische Schäden zu untersuchen und den Befund an Apple zu senden. Laut 9to5Mac benutzt Apple diese Informationen, um den Preis für das alte Gerät des Kunden zu bestimmen. iPhones mit gebrochenem Display sind weniger Wert als Geräte in gutem Zustand. Unter Umständen sind sie sogar unbrauchbar für den Handel. Die neue Funktion soll den Trade In-Prozess beschleunigen und präzisieren, wie 9to5Mac betont. MacRumors sieht keine Anzeichen dafür, dass die Funktion derzeit verfügbar ist. Aufgrund der Relevanz für Trade Ins rechne man aber damit, dass die Funktion nutzbar sein wird, sobald das Update für die Kunden zur Verfügung steht.

Zweite Beta-Version veröffentlicht

Am 8. Februar 2022 hat Apple außerdem die Version 15.4 Beta 2 für iOS und iPadOS für Entwickler veröffentlicht. Zu den neuen Funktionen zählt unter anderem die Gesichtserkennung trotz Maske, sowie die Unterstützung der Passkey-Technologie. Die offizielle Markteinführung der neuen Version wird für Frühling 2022 erwartet.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, catwalker / Shutterstock.com