Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 1,2 Prozent tiefer bei 12.858,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei zeitweise mit einem kleinen Gewinn von 1,28 Prozent bei 26.857,14 Punkten. Politische Stabilität durch die gefestigte Position der Regierungskoalition bei den Oberhauswahlen kommen nach dem Anschlag auf den EX-Premier Shinzo Abe in Japan gut an.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zeitweise um 1,46 Prozent auf 3.307,23 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legt um 3,09 Prozent auf 5.998,79 Zähler zu.

3. Softwareprobleme bei VW wirken sich auf Modellplanung aus

Durch Softwareprobleme im Volkswagen-Konzern verzögert sich Audis Leuchtturmmodell Artemis entgegen ursprünglichen Planungen um drei Jahre und wird erst 2027 anlaufen. Zur Nachricht

4. Twitter-Aktie: Elon Musk kauft Twitter doch nicht - Twitter droht mit Klage

Tech-Milliardär Elon Musk hat seine Vereinbarung zum Kauf von Twitter für aufgelöst erklärt. Zur Nachricht

5. Amazon-Beschäftigte von Verdi zum Streik aufgerufen

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Amazon an mehreren Standorten zum Streik aufgerufen. Zur Nachricht

6. Mehr als 2.800 Kunden in Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz

Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal haben sich bis Ende Juni 2804 Mercedes-Kunden einer Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern angeschlossen. Zur Nachricht

7. Uniper-Aktie: Weiterhin Unklarheit um Stabilisierungsmaßnahmen

Nach dem Antrag des strauchelnden Gasversorgers Uniper auf staatliche Stabilisierungsmaßnahmen ist weiter unklar, wie diese genau aussehen werden. Zur Nachricht

8. Airbus mit mehr Auslieferungen im Juni

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat seine Auslieferungen im Juni deutlich gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht im Minus

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,37 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 99 Cent auf 103,80 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich zum Wochenstart trotz leichter Verluste über der Marke von 1,01 US-Dollar gehalten.

