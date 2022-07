Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen uneins -- Softwareprobleme bei VW wirken sich auf Modellplanung aus -- Nordex mit Kapitalerhöhung -- Twitter, Uniper im Fokus

Aus Asien kommen am Montag größtenteils schwache Vorgaben. Die Gefahr, in China könnten weitere COVID-Einschränkungen verhängt werden, drückt auf die Stimmung bei Anlegern.

Anleger in Europa dürften am Montag die Flucht ergreifen.

Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich nach.

Die schwachen chinesischen Vorgaben dürften am Montag auch auf die Stimmung in Europa drücken. "China bekommt Corona einfach nicht in den Griff", kommentiert ein Marktteilnehmer gegenüber Dow Jones Newswires. Neue Lockdowns in der Volksrepublik können nicht ausgeschlossen werden: "Das dürfte auch die Stimmung in Europa belasten", so der Anleger.

