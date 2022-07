Airbus-Aktie fester: Airbus mit mehr Auslieferungen im Juni - Langfristprognose für weltweite Flugzeugauslieferungen augestockt

Der DAX -Konzern übergab im abgelaufenen Monat 60 Verkehrsjets an seine Kunden und damit 13 mehr als im Mai, wie er am Freitagabend in Toulouse mitteilte. Für sein Jahresziel von rund 720 auszuliefernden Flugzeugen muss sich Airbus weiter ranhalten: Nach den ersten sechs Monaten sind davon erst 297 geschafft. Allerdings ziehen die Auslieferungszahlen bei dem Hersteller üblicherweise gegen Jahresende deutlich an.

Unterdessen holte der Konzern im Juni 78 Bestellungen für neue Flugzeuge herein, musste aber auch 10 Stornierungen hinnehmen. Die jüngsten Großbestellungen über insgesamt 292 Passagierjets für vier chinesische Fluggesellschaften werden frühestens im Juli verbucht.

Airbus erhöht Langfristprognose für weltweite Flugzeugauslieferungen

Airbus hat seine 20-Jahres-Schätzung für die weltweiten Flugzeugauslieferungen leicht erhöht. Die Fluggesellschaften könnten den Ersatz alter Flugzeuge durch neuere, treibstoffeffizientere Modelle beschleunigen, erklärte der europäische Flugzeughersteller. Airbus geht nun davon aus, dass bis 2041 weltweit 39.490 neue Flugzeuge ausgeliefert werden. Davon sollten 38.600 Passagierflugzeuge und 890 Frachtflugzeuge sein. Im vergangenen November hatte Airbus nach der alten Langfrist-Schätzung mit 39.020 neuen Flugzeugauslieferungen gerechnet.

Airbus rechnet nun damit, dass die Nachfrage nach Passagierflugzeugen in den nächsten 20 Jahren um 3,6 Prozent jährlich zunehmen wird. Dies ist eine leichte Senkung im Vergleich zur vorherigen Prognose, bei der ein Plus von 3,9 Prozent jährlich geschätzt wurde. Als Grund sieht Airbus die höheren Energiekosten, die auf die Verbrauchernachfrage drücken könnten.

Airbus an DAX-Spitze - Auslieferungen ziehen im Juni an

Deutlich gesteigerte Flugzeug-Auslieferungen im Juni haben bei Airbus am Montag für Kursgewinne gesorgt. Zwar starteten die Papiere wegen kritischer Stimmen zum Erreichen der Jahresziele zunächst schwach in den Handel, doch dann drehte ihr Kurs am Vormittag ins Plus. Zeitweise waren sie DAX -Spitzenreiter. Zuletzt klettern Airbus-Aktien via XETRA noch um 0,74 Prozent auf 96,71 Euro. Der Leitindex wurde generell von Kursverlusten bei vielen zyklischen Industrie-Aktien belastet, von denen sich Airbus positiv abhob.

Der Flugzeugbauer übergab im abgelaufenen Monat 60 Verkehrsjets an seine Kunden und damit 13 mehr als im Mai. Erste Stimmen waren am Markt noch kritisch ausgefallen, weil sich der Konzern für sein Jahresziel von rund 720 auszuliefernden Flugzeugen weiter ranhalten muss. Nach den ersten sechs Monaten sind erst 297 geschafft. Im Handelsverlauf gab es aber optimistischere Stimmen, dass der Juni eine positive Basis für den Rest des Jahres sein könnte.

Golman-Analystin Daniela Costa sieht in den Auslieferungszahlen ein erstes Entspannungszeichen mit Blick auf die angespannten Lieferketten. Allerdings sei es zu früh, um das Thema schon abzuhaken. Experte Harry Breach vom Analysehaus Stifel wertete die Entwicklung im Juni ebenfalls leicht positiv und stellte sich auf dieser Basis die Frage, ob der Wendepunkt erreicht ist. Breach lobte zudem einen nachhaltig starken Auftragszyklus.

Kseniia Maslova von der UBS reihte sich bei den Experten mit vorsichtig positiven Aussagen ein. Die Auslieferungen deuteten auf eine beschleunigte Erholung im Bereich der Schmalrumpf-Flugzeuge hin und damit im Massenmarkt, den Airbus vor allem mit der Modellfamilie A320neo bedient. Im Juni sei mit 47 Jets der Löwenanteil der Auslieferungen auf diese Reihe entfallen.

Die Airbus-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,38 Prozent höher bei 96,36 Euro.

TOULOUSE / FRANKFURT / PARIS (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com, Naiyyer / Shutterstock.com