Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie von Airbus SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 177,48 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 177,48 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 178,44 EUR. Bei 178,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.251 Stück gehandelt.

Am 27.06.2025 markierte das Papier bei 178,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,71 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,72 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 186,33 EUR.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,50 EUR je Aktie aus.

