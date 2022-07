Airbus-Aktie: Mit starkem Auftrieb

€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Die Maschinen sollen zwischen 2026 und 2029 ausgeliefert werden. Weitere Airlines planen eine Flottenmodernisierung. Air India könnte beispielsweise in den kommenden Monaten bis zu 300 Flugzeuge bestellen. Björn Hagemann von der Unternehmensberatung McKinsey erwartet, dass die Zahl der Flugzeugbestellungen im Kurz- und Mittelstreckenmarkt schon 2023 wieder das Niveau von 2019 erreichen wird. Um die Bestellungen abzuarbeiten, muss Airbus die Produktion allerdings deutlich gesteigert werden. Der Mangel an Fachkräften und Lieferkettenprobleme gefährden die selbst gesteckten Ziele, in diesem Jahr etwa 720 Verkehrsflugzeuge auszuliefern.

Abflug: Die Erholung der Reisebranche führt zu vollen Orderbüchern. Anleger könnten von einer Kurserholung profitieren.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus Group, Bocman1973 / Shutterstock.com

________________________________