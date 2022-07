Airbus-Aktie etwas tiefer: Airbus lieferte im Juni offenbar mehr Verkehrsflugzeuge aus

Im Juni seien rund 55 Maschinen ausgeliefert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Mai waren es noch 47 Maschinen. Probleme in der Lieferkette und Rohstoffengpässe bereiten Airbus weiterhin Sorgen.

Der DAX-Konzern hätte mit 55 Maschinen im Juni in den ersten sechs Monaten weniger als 300 Flugzeuge an seine Kunden übergeben - bei einem Ziel von 720 Flugzeugen für 2022. Allerdings ziehen die Auslieferungen bei Airbus üblicherweise gegen Jahresende an. Ein Airbus-Sprecher wollte sich zu den Zahlen vor der offiziellen Veröffentlichung nicht äußern.

Vergangenen Monat hatte Airbus-Chef Guillaume Faury gesagt, dass 20 bis Ende Mai gebaute Schmalrumpfflugzeuge noch auf ihre Motoren warten. Dies sei der Grund, warum sie nicht verschifft werden können.

Die Airbus-Aktie zeigt sich auf XETRA etwas tiefer und notiert zeitweise bei 93,82 Euro mit einem Minus von 1,46 Prozent.

/ngu/stk

TOULOUSE (dpa-AFX)

