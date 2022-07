Übernahmeversuch mitten im Krypto-Chaos: Krypto-Kreditgeber Nexo will angeschlagenen Konkurrenten Vauld kaufen

• Kryptokrise fordert weitere Opfer• Nexo will Konkurrent Vauld übernehmen• Kaufpreis noch unklar

Das Kryptounternehmen Nexo stößt in einer der größten Krisen des Kryptomarktes eine Konsolidierung der Branche an. Inmitten eines Umfelds massiv gesunkener Preise für Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. und immer neuen Hiobsbotschaften für den Markt plant Nexo die Übernahme des direkten Konkurrenten Vauld.

60 Tage Zeit für exklusive Gespräche

In einer Pressemitteilung von Nexo heißt es, man habe mit dem Rivalen ein Term Sheet unterzeichnet, das dem potenziellen Käufer ein 60-tägiges Exklusivrecht für Sondierungsgespräche im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Übernahme einräumt. Sollte die Übernahme erfolgreich abgeschlossen werden, will Nexo Vauld umstrukturieren und die Expansion auf dem asiatischen Markt beschleunigen.

Es liege "in den Händen einiger weniger fähiger und gut kapitalisierter Unternehmen, systemische Lösungen zu finden und dem Sektor zu helfen. Als eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, notleidenden Branchenteilnehmern zu helfen, nimmt Nexo diese Verantwortung mit größter Ernsthaftigkeit wahr und hat die Beratungsdienste von zwei großen Wall Street-Banken in Anspruch genommen, um erstklassige Beratung zu den verschiedenen Akquisitionen und zur Bereitstellung von Liquidität zu […]", heißt es in der offiziellen Mitteilung von Nexo.

Vauld hat den Geschäftsbetrieb eingestellt

Vauld hat seine Geschäfte am vergangenen Montag eingestellt und mitgeteilt, Umstrukturierungsoptionen im Zusammenhang mit "finanziellen Herausforderungen" prüfen zu wollen. Hintergrund dieser Entscheidung war der massive Preiseinbruch bei Kryptowährungen, der das Unternehmen aus Singapur, das mit Peter Thiel und der Kryptobörse Coinbase prominente Investoren an Bord hat, in finanzielle Bedrängnis gebracht hatte.

Noch vor wenigen Wochen hatte sich Vauld optimistisch gezeigt, durch die schwere Zeit am Kryptosektor navigieren zu können und auf seinen "ausgewogenen und konservativen Ansatz beim Liquiditätsmanagement" verwiesen. Dem sich immer mehr verschlechternden Sentiment im Kryptomarkt konnte sich der Spezialist für Digitalwährungskredite schlussendlich aber doch nicht entziehen. In einem Blogbeitrag erklärte Vauld-Chef Darshan Bathija, dass Kunden des Unternehmens seit dem 12. Juni Abhebungen über "mehr als 197,7 Millionen Dollar getätigt" hätten.

Tatiana Metodieva, Head of Corporate Finance & Investments bei Nexo, erklärte im Rahmen der Übernahmeankündigung von Vauld: "Wir haben Mitgefühl mit allen, die von dem drastischen Markteinbruch betroffen sind. Schwierige Zeiten lehren uns jedoch immer wieder, wie wichtig die Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen und ein umsichtiges Risikomanagement sind. Es ist unvermeidlich, dass die Branchenführer auf der Grundlage von Wettbewerbsstärke, Disziplin und kompromissloser Verantwortung gegenüber den Kunden aus der aktuellen Krise navigieren werden. Nexo begrüßt einen Dialog mit Investoren auf allen führenden Plattformen für die Kreditvergabe digitaler Vermögenswerte über einen neuen und nachhaltigen Weg in die Zukunft durch seinen strategischen Beitrag einer maßgeschneiderten Unternehmensführung, einer verbesserten Umsatzgenerierung und einer optimierten Betriebskostenstruktur."

Kaufpreis unklar

Wieviel Nexo für den direkten Konkurrenten Vauld auf den Tisch legen will, ist bislang nicht bekannt. Gegenüber CNBC erklärte Nexo-Mitgründer Antoni Trenchev, es sei "verfrüht", zum jetzigen Zeitpunkt über eine Bewertung zu sprechen. Er fügte jedoch hinzu, er sei "optimistisch", eine Einigung zu erzielen. Zunächst wolle man im Rahmen des 60-tägigen Exklusivfensters in die Bücher des Übernahmekandidaten schauen. "Man wird alles sehen. Gibt es ein Loch? Wie groß ist das Loch? Wo sind die Vermögenswerte? Wer sind die Gegenparteien?", so der Manager.

Bereits zweiter Versuch zur Konsolidierung

Der Griff nach Vauld ist bereits Nexos zweiter Versuch innerhalb von kurzer Zeit, einen direkten Konkurrenten, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, zu übernehmen. Als jüngst der Krypto-Lending-Dienst Celsius die Märkte schockte, als er die Gelder der Kunden auf unbestimmte Zeit einfror, hatte Nexo auch hier seinen Hut für eine mögliche Übernahme in den Ring geworfen.

After what appears to be the insolvency of @CelsiusNetwork and mindful of the repercussions for their retail investors & the crypto community, Nexo has extended a formal offer to acquire qualifying assets of @CelsiusNetwork after their withdrawal freeze. https://t.co/JFtKTHRLcY - Nexo (@Nexo) June 13, 2022

Celsius hatte die Offerte aber abgelehnt und angekündigt, Insolvenzberater damit beauftragt zu haben, verschiedene Wege aus der Krise abzuwägen.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / shutterstock.com, Phongphan / Shutterstock.com