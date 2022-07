Uniper-Aktie im Plus: Bundesregierung zieht offenbar höhere Beteiligung an Uniper in Betracht - Uniper beantragt Hilfen

Aktien in diesem Artikel Uniper 10,93 EUR

In den Diskussionen um staatliche Rettungsmaßnahmen spiele die Bundesregierung auch eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent durch, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hintergrund sei die Bedeutung der Investmentgrade-Bonität für das Geschäft des Energiekonzerns. Die seit Monaten schwer gebeutelte Uniper -Aktie ging am Abend mit einem Kursgewinn von gut neun Prozent aus dem Handel.

Weder Uniper noch Mehrheitseigentümer Fortum oder die Bundesregierung wollten den Bericht laut der Zeitung kommentieren. Das Unternehmen hatte Ende Juni von Problemen bei der Liquidität berichtet. Das Management zog seine Jahresprognose zurück und bat um Staatshilfen. Hintergrund ist die Drosselung russischer Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Der Düsseldorfer Konzern muss die fehlenden Mengen zu höheren Preisen am Markt einkaufen, kann die Mehrkosten bislang aber nicht an die Kunden weitergeben.

Als staatliche Maßnahmen kommen laut Uniper eine Reihe von Instrumenten infrage - etwa Garantie- und Sicherheitsleistungen, eine Erhöhung eines noch nicht gezogenen Kreditrahmens bei der Staatsbank KfW bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital. Das würde bedeuten, dass der Staat vorübergehend bei Uniper einsteigt - wie bei der Lufthansa in der Corona-Krise.

Anfang der Woche hatte es bereits verschiedene Berichte über den möglichen Umfang der staatlichen Rettungsmaßnahmen gegeben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb von bis zu neun Milliarden Euro. Das Handelsblatt hatte bislang von einer Aktienbeteiligung von bis zu 25 Prozent berichtet, ergänzend sei Insidern zufolge eine stille Beteiligung des Bundes im Gespräch.

Wie groß das Rettungspaket für Uniper letztlich ausfällt, wird wohl auch davon abhängen, inwieweit Energiekonzerne künftig höhere Einkaufspreise an die Verbraucher weitergeben können. Dafür bereitet die Bundesregierung eine Gesetzesnovelle vor, die am Freitag im Parlament verabschiedet werden soll.

Kreise: Noch keine Entscheidung zu Rettungspaket für Uniper

Die Bundesregierung verhandelt mit dem Energiekonzern Uniper weiter über Stützungsmaßnahmen. Es gebe noch kein Rettungskonzept für Uniper und noch keine Entscheidungen für konkrete Maßnahmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen. Ein milliardenschwerer Einstieg des Bundes bei Uniper über eine Beteiligung beim Eigenkapital sei möglich. Denkbar sei aber auch ein Mix mit der Möglichkeit, dass Uniper hohe Preissteigerungen beim Gaseinkauf an die Kunden weitergebe. Im geänderten Energiesicherungsgesetzes ist die Möglichkeit einer Umlage für alle Gaskunden geschaffen worden.

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte am Freitag im Bundesrat, es werde darüber diskutiert, für den größten deutschen Gasimporteur Uniper eine "Neun-Milliarden-Spritze" auf den Weg zu bringen, um das Unternehmen zu stabilisieren.

Der Bundesrat billigte gesetzliche Änderungen, um mögliche Hilfen des Bundes für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper zu erleichtern. Uniper spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert viele Stadtwerke.

Der Konzern kann aber derzeit Mehrkosten beim Einkauf von Gas wegen der Drosselung russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nicht an die Kunden weitergeben. Daraus entstünden deutliche finanzielle Belastungen, hatte das Düsseldorfer Unternehmen bekanntgegeben.

Uniper beantragt Stabilisierungsmaßnahmen bei Bundesregierung

Der angeschlagene Energiekonzern Uniper hat bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Dabei reichte der Düsseldorfer Konzern einen anderen Vorschlag ein als sein finnischer Großaktionär Fortum. "Wir streben eine kurzfristige Einigung mit der Bundesregierung an, und damit meine ich eher Wochen als Monate", sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Der von Uniper eingereichte Vorschlag basiere zunächst auf einer fairen Kostenverteilung, teilte der Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. Dabei geht es um die Weitergabe von Preissprüngen beim Einkauf an die Kunden. Darüber hinaus enthalte der Vorschlag Eigenkapital-Komponenten, durch die der Bund sich an Uniper beteiligen könnte, hieß es in der Mitteilung weiter. Zudem sehe der Vorschlag Fremdkapitalmittel durch eine Aufstockung der KfW-Kreditlinie vor. Diese hat der Konzern bislang nicht gezogen. Die Maßnahmen zielten darauf ab, das derzeitige Auflaufen erheblicher Verluste zu beenden und den Liquiditätsbedarf von Uniper zu decken.

Außerdem hat auch Unipers Großaktionär Fortum einen Vorschlag bei der Bundesregierung eingereicht. Dieser sieht eine Umstrukturierung von Uniper vor - mit dem Ziel, eine Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes zu gründen.

Uniper verzeichne momentan tägliche Mittelabflüsse im mittleren zweistelligen Millionenbereich, sagte Maubach den Journalisten am Freitag. Auf dem aktuellen Gaspreis-Niveau ergäben sich damit bis Jahresende potenzielle Verluste von bis zu 10 Milliarden Euro. Maubach dementierte auf Nachfrage, dass Uniper kurz vor der Pleite stehe. Dies sei auch nicht absehbar, sagte er.

Der Konzern kann derzeit Mehrkosten beim Einkauf von Gas wegen der Drosselung russischer Gaslieferungen nicht an seine Kunden weitergeben. In welcher Höhe sich der Bund womöglich an Uniper beteiligt, wollte Maubach nicht kommentieren. Aber: "Wir sprechen hier nicht nur von einer Beteiligung in Höhe von nur fünf oder zehn Prozent", sagte er.

Die Bundesregierung will eine Pleite von Uniper verhindern. "Politisch ist klar: Wir werden nicht zulassen, dass ein systemrelevantes Unternehmen in Insolvenz geht und infolgedessen der globale Energiemarkt in Turbulenzen gerät", erklärte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag in Berlin.

Die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck an Stabilisierungsmaßnahmen. "Wir sind hierzu mit allen Akteuren im engen Austausch." Über die konkrete Form der Unterstützung werde jetzt verhandelt und dann entschieden. Habeck verwies darauf, dass das geänderte Energiesicherungsgesetz dem Bund verschiedene Möglichkeiten gebe.

Bundestag und Bundesrat hatten am Freitag gesetzliche Änderungen beschlossen, um mögliche Hilfen des Bundes für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper zu erleichtern. Uniper spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert viele Stadtwerke.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr, gibt es noch keine Entscheidungen für konkrete Maßnahmen bei Uniper. Ein milliardenschwerer Einstieg des Bundes bei Uniper über eine Beteiligung beim Eigenkapital sei möglich. Denkbar sei aber auch ein Mix mit der Möglichkeit, dass Uniper hohe Preissteigerungen beim Gaseinkauf an die Kunden weitergebe.

BMF sieht Uniper-Aufspaltung und staatlichen Einstieg kritisch - Presse

Das Bundesfinanzministerium hat laut einem Medienbericht Vorbehalte gegen die Idee angemeldet, den kriselnden Energieversorger Uniper aufzuspalten und das deutsche Gasgeschäft durch einen Einstieg des Bundes zu retten. Das berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf Regierungskreise. Es sei bedenklich, die bisherigen Eigentümer von Uniper damit ohne eigenes Zutun von ihren Altlasten zu befreien, so der Bericht. Das Bundesfinanzministerium konnte nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreicht werden.

FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler sagte im Interview mit dem Handelsblatt: "Keinesfalls darf Unipers unverschuldete Notlage genutzt werden, um einen dauerhaft staatlichen Energiekonzern zu schaffen. Außerdem darf der staatliche Einfluss nicht missbraucht werden, um anderweitige energiepolitische Zielvorstellungen zu erreichen", sagte er der Zeitung.

Uniper-Mehrheitseigner Fortum hatte eine Restrukturierung des Konzerns mit dem Ziel der Gründung einer "Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes" am Freitag offiziell vorgeschlagen.

Das Bundeswirtschaftsministerium soll dieser Lösung laut Handelsblatt grundsätzlich positiv gegenüberstehen, weil Uniper im Ausland noch Atom- und Kohlekraftwerke betreibt, die der Staat nicht unterstützen solle.

"Uniper hat in der Vergangenheit das Gasgeschäft und die Verbindungen mit Russland vorangetrieben", sagte Dieter Janecek, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen, dem Handelsblatt. "Jetzt sind wir in einer akuten Krisensituation mit toxischer Abhängigkeit von russischen Gasimporten, in der es für den Bund die günstigere Variante sein kann, die Sparte Erdgas von Uniper zu übernehmen und selbst zu steuern."

So reagiert die Uniper-Aktie

Die seit Monaten schwer gebeutelten Uniper-Aktien sind nach einer Vortageserholung am Freitag zunächst wieder unter Druck geraten. Die Uniper-Aktie verliert am Freitag im frühen XETRA-Handel zunächst über 5 Prozent, konnte dann aber ins Plus drehen. Zum Handelsschluss gewann sie 0,55 Prozent ab auf 10,92 Euro. Tags zuvor waren sie in einer Erholungsrally um gut 9 Prozent nach oben geschnellt.

Uniper steht weiter im Blick, weil am Montag ein regulärer wartungsbedingter Stillstand der Gas-Pipeline Nord Stream 1 beginnen soll. Die Befürchtung steht im Raum, dass sie nach der zehntägigen Wartung vielleicht dauerhaft abgeschaltet bleibt. Der Energiekonzern ist wegen der Gas-Knappheit und der starken Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland in einer Schieflage, am Nachmittag ist eine Pressekonferenz anberaumt wegen der Auswirkungen des geänderten Energiesicherungsgesetzes und notwendigen nächsten Schritten.

Seit Mitte Juni schon erhält Uniper nach eigenen Angaben nur noch 40 Prozent der vertraglich zugesicherten Gasmengen der russischen GAZPROM und muss Ersatzmengen zu deutlich höheren Preisen am Markt beschaffen. Deshalb kassierte das Management kürzlich seine Jahresziele und bat bei der Bundesregierung um Hilfe. Wegen der finanziell prekären Lage des Konzerns zieht der Bund einem Pressebericht zufolge eine höhere Beteiligung an dem Kraftwerksbetreiber in Betracht als zuletzt noch gedacht. Die Rede sei von einem Anteil von mehr als 30 Prozent, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider.

Eine mehr als 30-prozentige Staatsbeteiligung an dem Energieversorger, wie sie in dem "Handelsblatt"-Bericht als eine Option genannt werde, könnte ohne ein anschließendes Übernahmeangebot konstruiert werden und via staatlichen Garantien der Kreditbonität zugutekommen, schrieb Barclays-Analyst Peter Crampton. Die Ausrufung der nächsten Stufe des Regierungs-Notfallplans für die Gasversorgung hänge nun davon ab, ob und wie viel Gas Russland künftig über die Pipeline Nord Stream 1 liefern werde.

Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine war der Aktienkurs wegen des umfangreichen Engagements des Unternehmens in Russland zunächst bis auf 16,05 Euro eingebrochen. Bis Ende Mai versuchte die Aktie, sich auf einem Niveau über 24 Euro zu stabilisieren. Von dort aus hat das Papier binnen eines Monats aber nochmals weit mehr als die Hälfte an Wert verloren. Seit dem Jahreswechsel beläuft sich das Minus derzeit auf rund 76 Prozent.

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) / BERLIN (Dow Jones)

