LVMH-Aktie: LVMH bringt über die Marke TAG Heuer eine NFT-Uhr auf den Markt

• LVMH-Marke TAG Heuer verkauft NFT-Uhr• Display macht eigene NFTs auf dem Zifferblatt besonders kenntlich• Für die Anzeige von NFTs muss die Uhr mit einem Smartphone und einem Krypto-Wallet verbunden werden

Die TAG Heuer Connected Calibre E4

Wie die Website Cointelegraph berichtet, hat der Schweizer Uhrenhersteller TAG Heuer zusammen mit der NFT-Community um die beliebten Kollektionen Bored Ape Yacht Club und CLONE-X ein Update entwickelt, das es der Smartwatch "TAG Heuer Connected Calibre E4" ermöglicht, NFTs auf ihrem Display anzuzeigen. Hierfür müsse man die Uhr nur mit einem Smartphone verbinden, um darüber mit Krypto-Wallets wie MetaMask und Ledger Live interagieren zu können. Der LVMH-Tochter zufolge funktioniere das neue Lens-Zifferblatt sowohl bei den 45-mm- als auch bei den 42-mm-Modellen der Smartwatch. Wie das Ganze aussehen kann, zeigt Frédéric Arnault, CEO von TAG Heuer, auf Twitter.

Flip through your NFTs on your TAG Heuer Connected Calibre E4. Opensea verification with a check mark, and automatic detection of the dominant colors of the NFT for the background. @BoredApeYC @RTFKT @gmoneyNFT @TAGHeuer @9tales_NFT @InvsbleFriends @takashipom pic.twitter.com/SXoLp2YnIc - Frédéric ARNAULT (@f_arnault) June 26, 2022

Neue Uhr kann NFTs in verschiedenen Designs anzeigen

Nach Angaben von TAG Heuer kann die Uhr die Zeit auf drei unterschiedliche Weisen in Kombination mit einem NFT anzeigen. "Dazu gehört ein konzeptionelles Design mit einem Dreieck und einem Kreis, welcher die Stunden und Minuten abbildet", schreibt der Uhrenhersteller in seinem Magazin. Der Bildschirm würde durch sein hohes Kontrastverhältnis selbst bei starker Sonneneinstrahlung die NFTs und die Zeit klar darstellen. Die High-Fidelity-Farbwiedergabe stelle darüber hinaus sicher, dass die NFTs genau so gezeigt werden, wie es die Ersteller beabsichtigt haben. Der grafische Eigentumsnachweis wurde dabei auf dem Zifferblatt eingearbeitet. "Verifizierte NFTs werden in einem Sechseck mit einer Partikelwolke angezeigt, die sich um das Bild herum bewegt", erklärt das Unternehmen. Die Größe und das Format spielen keine Rolle. Die NFTs können auf dem Display einfach verkleinert oder vergrößert werden, sodass sie sich perfekt in das Zifferblatt einfügen. Außerdem sei es möglich, sowohl Standbilder als auch animierte GIFs auf die Uhr zu übertragen.

So funktioniert die NFT-Uhr

Wie die NFTs auf die Smartwatch gebracht werden können, erklärt TAG Heuer in fünf einfachen Schritten auf seiner Website. Demnach benötigt man zunächst die TAG Heuer Connected App. Falls sich diese noch nicht auf dem Smartphone befindet, lässt sie sich über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen. In der App wählt man "Lens Watchface" und klickt anschließend auf das Plus-Symbol, um ein neues Bild hinzuzufügen. Danach geht man auf "Select From NFT Wallet". Nun hat man die Möglichkeit, ein Wallet mit der App zu verbinden. Ist dies getan, lässt sich in der Galerie der Ordner des NFT Wallets öffnen. Im letzten Schritt muss nur noch das gewünschte Bild ausgewählt, für das Zifferblatt skaliert und bestätigt werden. Nach dem Abschluss des Prozesses wird das NFT auf dem Display der "TAG Heuer Connected Calibre E4" angezeigt.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com