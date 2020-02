Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,2 Prozent höher bei 13.012,40 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Minus

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,84 Prozent auf 23.009,62 Punkte ab.

Der Shanghai Composite knickt derweil um 7,76 Prozent auf 2.745,57 Zähler ein.

Der Hang Seng steht dagegen 0,46 Prozent höher bei 26.434,75 Einheiten .

3. Coronavirus: Chinas Zentralbank pumpt Milliarden in den Markt

Chinas Notenbank stärkt das Finanzsystem des Landes in der Coronavirus-Krise mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze. Zur Nachricht

4. Apple schließt wegen Coronavirus Filialen in China

Wie Apple am Samstag mitteilte, sollen die Filialen aus Präventionsgründen und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit bis einschließlich 9. Februar geschlossen bleiben. Zur Nachricht

5. E.ON, innogy & Co. erhöhen die Strompreise

Für die Monate Februar bis April haben nach Zahlen des Vergleichs- und Vermittlungsportals Verivox 86 Versorger Preiserhöhungen von durchschnittlich 8,1 Prozent angekündigt. Zur Nachricht

6. Betreiber Uniper: Streit um Steinkohlekraftwerk Datteln eskaliert

Klimaaktivisten wollen das Kraftwerk Datteln in Nordrhein-Westfalen zum neuen Schauplatz der Auseinandersetzungen um einen schnellen Kohleausstieg machen. Zur Nachricht

7. Brandenburgs Regierungschef bittet Kritiker von Tesla um Geduld

Der Regierungschef betonte: "Die Entscheidung von Tesla ist gerade elf Wochen alt. Wenn man sieht, was in der Zwischenzeit schon passiert ist, dann ist das gut." Die Kritiker der Tesla-Ansiedlung verstummten am Wochenende aber nicht. Zur Nachricht

8. Google-Mutter-Alphabet legt Zahlen vor

Nach US-Börsenschluss öffnet Alphabet seine Bücher für das vierte Quartal sowie Fiskaljahr 2029.. Zur Nachricht

9. Siemens Healthineers verdient operativ 11 Prozent weniger

Siemens Healthineers hat im ersten Quartal trotz starken Wachstums operativ 11 Prozent weniger verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Montag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1085 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend.

