Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Montag im vorbörslichen Handel leicht in der Gewinnzone, nachdem er am Freitag deutlich tiefer ins Wochenende ging.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich miteinem Plus von 0,25 Prozent bei 26.719,28 Punkten. Auch auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 26.719,28 Zähler zu. Verluste werden unterdessen aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng um 0,58 Prozent nach unten auf 26.351,98 Stelle geht. (7.18 Uhr MEZ)

3. Nach Notfallzulassung: Corona-Impfungen in den USA sollen starten

Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Pharma-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer durch die Arzneimittelbehörde FDA soll es in den USA am Montag mit dem Impfen losgehen. Zur Nachricht

4. Corona-Welle rollt - Deutschland geht in harten Lockdown

Zum Eindämmen der sich weiter stark ausbreitenden Corona-Pandemie wird das öffentliche und private Leben in Deutschland zum zweiten Mal in diesem Jahr drastisch heruntergefahren. Zur Nachricht

5. CIMIC plant weitere Aktienrückkäufe

Die australische HOCHTIEF-Tochter CIMIC will auch im kommenden Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Zur Nachricht

6. Konnten VW-Diesel-Besitzer noch 2019 und 2020 klagen?

Die umstrittene Frage, ob Diesel-Käufer im Abgasskandal auch noch 2019 oder 2020 gegen Volkswagen klagen konnten, steht vor der Klärung durch den Bundesgerichtshof (BGH). Zur Nachricht

7. QIAGEN hat Konditionen für Wandelanleihe bis 2027 festgelegt

QIAGEN hat die Konditionen der Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar, fällig 2027, festgelegt. Zur Nachricht

8. Trotz 'Fristende': Gespräche über Brexit-Handelspakt gehen weiter

Die Gespräche über einen Brexit-Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden doch noch einmal fortgesetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit positiven Vorzeichen

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,54 auf 47,11 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,62 auf 50,59 Dollar anzog.

10. Euro mit leichten Kursgewinnen

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2145 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor.

