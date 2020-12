Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Beginn der neuen Handelswoche zuversichtlich.

Der DAX startet den Montagshandel 0,84 Prozent fester bei 13.224,26 Punkten, nachdem er am Freitag deutlich tiefer ins Wochenende ging. Der TecDAX eröffnete ebenfalls etwas fester.

Nachdem der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer am Wochenende eine Notfallzulassung in den USA erhielt und das Land bereits heute mit ersten Impfungen beginnen will, erwarten Anleger in Deutschland auch eine baldige Entscheidung der EU-Behörde EMA. Am Sonntag kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel unterdessen einen harten Lockdown in Deutschland an, der bereits am Mittwoch beginnen soll. Zuvor zeigte der "Wellenbrecher"-Lockdown im November nicht die erwünschten Ergebnisse bei den Zahlen der Neuinfektionen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken