BASF-Aktie gewinnt: Credit Suisse hebt BASF-Titel auf 'Outperform'

Die Ludwigshafener seien sein bevorzugter Wert unter den breit aufgestellten Chemiekonzernen, schrieb Credit Suisse -Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte die überdurchschnittliche und nachhaltige Dividende und die zyklische Wachstumsperspektive im Sektor. Die BASF -Aktien entwickelten sich in einem Erholungsszenario für Basischemikalien üblicherweise besser als andere Branchenwerte.

Warburg Research hebt Ziel für BASF auf 67 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF nach einer Investorenveranstaltung von 52 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Entgegen seiner Erwartung habe sich das Management des Chemiekonzerns nicht zur aktuellen Geschäftsentwicklung geäußert, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. In Erwartung sinkender Corona-Belastungen, sowie aufgrund einer zunehmenden Nachfrage aus der Elektronik- und der Automobilindustrie habe er seine Prognosen für den Chemiekonzern der Jahre 2021 und 2022 erhöht.

Die Aktien der BASF gewinnen via XETRA zeitweise 2,46 Prozent auf 64,66 Euro hinzu.

/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 13:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 05:02 / UTC

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: BASF