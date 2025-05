BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 42,68 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 42,68 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,19 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 930.292 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 12,37 Prozent sinken.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,00 EUR.

Am 02.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,40 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die BASF-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte BASF die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,16 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie leichter: BASF will Domo aus Joint Venture herauskaufen

BASF-Aktie legt zu: UBS bewertet BASF-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht