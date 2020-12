Deutsche Post-Aktie freundlich: DHL Supply Chain erweitert Partnerschaft mit Iglo

Laut Mitteilung betreibt DHL Supply Chain ab Anfang 2021 für Iglo wieder das Tiefkühlzentrallager und das Werkslager am Standort in Reken in Westfalen. DHL Supply Chain war bereits bis 2006 zuständig für das Werk.

DHL Supply Chain soll bei Iglo in Reken das Handling der Waren, die Überwachung der technischen Funktionsfähigkeit des Tiefkühlzentrallagers sowie Pflege und Wartung der Anlage verantworten, in der eine konstante Temperatur von minus 25 Grad Celsius herrscht. Im Werkslager ist DHL Supply Chain zuständig für die Versorgung der Produktion mit Rohwaren, Halbfertigwaren und Fertigwaren sowie die dazugehörigen Lageraktivitäten. Auch soll DHL mit Iglo weitere Optimierungsmöglichkeiten in der Logistikkette erarbeiten.

Darüber hinaus wollen beide Unternehmen in Bremerhaven kooperieren beim geplanten Neubau eines Iglo-Tiefkühllagers für Rohwaren und eines Verpackungszentrallagers. DHL Supply Chain soll den Bau umsetzen, inklusive logistischer Beratung, Konzeptionierung und Projektierung im Vorfeld. Bereits jetzt bietet DHL Supply Chain einen Shuttle-Service zwischen den Werken in Reken und Bremerhaven an.

Am Iglo-Standort in Mannheim ist DHL seit vielen Jahren Iglos Distributionspartner. Die Iglo GmbH ist Teil der britischen Nomad Foods Group.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass uns nach über 20 Jahren als Dienstleister für Iglo im Bereich Transportverteilung und Auftragsmanagement nun ab Januar 2021 auch die Verantwortung für den Betrieb des Tiefkühllagers in Reken im Münsterland übertragen wird und wir somit Exklusivpartner von Iglo werden", so Karsten Schwarz, CEO Germany & Alps bei DHL Supply Chain.

Aktien der Deutschen Post klettern am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 0,46 Prozent auf 39,26 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com