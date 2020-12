CIMIC plant weitere Aktienrückkäufe

Bis zu 10 Prozent der Stammaktien sollen in den nächsten zwölf Monaten ab dem 29. Dezember erworben werden, teilte die CIMIC Group Ltd mit. Damit knüpft das neue Programm nahtlos an das bisherige an, das am 28. Dezember endet. Die Anzahl und der Zeitpunkt der Rückkäufe hänge letztlich vom Marktumfeld und Aktienpreis ab. Außerdem wolle das Unternehmen finanziell hinsichtlich möglicher Investitionen flexibel bleiben.

